Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации с целью дискредитации России

Москва, , 01:22 — REGNUM Масштабную информационную акцию, направленную на дискредитацию России на международной арене, готовят власти Украины. Об этом 8 апреля сообщили журналистам в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Химическое заражение en.wikipedia.org

«По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», — указали в штабе.

Отмечается, что в Киеве спланировали информационную акцию, цель которой — отвлечь внимание международной общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений, совершённых украинскими военнослужащими.

Предполагается, что в рамках провокации на заранее оборудованные позиции будут доставлены тела погибших украинских военных. Территория и останки будут обработаны отравляющими веществами, а затем будут приглашены эксперты из стран Запада, чтобы задокументировать «применение Россией химического оружия».

Как указывает Минобороны РФ, западные СМИ после информационной провокации Киева могут попытаться инициировать заседание Совбеза ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, правительство Украины не собирается восстанавливать город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить «витрину горя» для Запада, чтобы было проще просить денег.