Al-Arabiya: Египет добился договоренностей о деэскалации между Израилем и Палестиной

Каир, , 01:08 — REGNUM Власти Египта достигли договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинскими группировками, сообщил 7 апреля телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их информации, для этого в Израиль готовится отправиться египетская делегация, которая проведет расширенные переговоры для выработки соглашения о перемирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Израиль и Палестина провели встречу по вопросам безопасности в городе Шарм-эш-Шейх в Египте, договорившись о создании механизма по борьбе с насилием.

7 апреля израильские военно-воздушные силы атаковали военный объект возле лагеря беженцев в центральной части сектора Газа. Кроме того, Вооружённые силы Израиля нанесли удар по военным постам палестинского движения ХАМАС на границе сектора Газа.