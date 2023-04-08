«Райффайзенбанк» с 10 апреля отказался откажется от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный»

Москва, , 01:24 — REGNUM С 10 апреля «Райффайзенбанк» откажется от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный», сообщает 7 апреля агентство РБК.

Здание Райффайзенбанка. Москва salech hcelas

Ранее подключенные к пакету услуг карты продолжат обслуживаться до истечения их срока действия.

Пакет услуг «Зарплатный» предлагал опцию бесплатного обслуживания. Решение отказаться от его оформления «принято на основе анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры».

Как сообщалось ранее, австрийский Raiffeisen Bank International объявил о возможности ухода из России. Дочерний «Райффайзенбанк» может быть либо продан, либо выведен из состава головной группы.