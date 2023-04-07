Москва, 8 апреля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Канал актёра и телеведущего Андрея Бочарова заблокировал видеохостинг YouTube за якобы «дискриминационные высказывания». Об этом 7 апреля сообщил сам артист в своем телеграм-канале.

Rego Korosi Логотип YouTube

«YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тыс. подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смысл. Да, за Россию. Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы», — так прокомментировал блокировку своего канала Бочаров.

Актёр признался, что ему обидно терять аудиторию, выросшую за год в два раза. Однако Бочаров отметил, что YouTube превратился в платформу, с которой «беспрепятственно льется злоба, ненависть к России и россиянам».

При этом Бочаров указал, что поводов для расстройства нет, есть повод продолжать то, что делал. По словам актёра, выпуски его проекта «В кольце друзей» теперь будут выходить в других соцсетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с видеохостинга YouTube были удалены несколько каналов, которые вели блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).