Welt am Sonntag: активисты движения Letzte Generation собрались «парализовать» весь Берлин

Берлин, , 00:36 — REGNUM Представители экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») намереваются на две недели с 19 апреля блокировать Берлин в рамках масштабной протестной акции, сообщила 7 апреля немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на информацию из внутренних интернет-чатов климатических активистов.

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По сведениям журналистов, для проведения блокад организации нужны по 160 человек в день. При этом на сайте Letzte Generation под призывом участвовать в акциях подписались 650 сторонников движения.

Активистам, которые приедут на протесты в Берлин из других городов, пообещали предоставить жилье, для чего планируется арендовать десятки квартир. Letzte Generation собирается перекрывать дороги в городе и проводить протестные шествия без предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря члены движения Letzte Generation блокировали движение на одной из центральных площадей Берлина — Потсдамер Штрассе, где собралось около 30 протестующих.

«Последнее поколение» призывает к усилению борьбы с изменением климата на планете, в том числе к ограничению скорости автомобилей и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте.