Зарегистрированная в Лондоне компания поставила в России электроники на $1,2 млрд

Лондон, , 00:52 — REGNUM С начала СВО зарегистрированная в Лондоне компания Mykines продала в Россию электроники на $1,2 млрд, сообщает британская газета Financial Times.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные, проанализированные газетой, показали, что Mykines поставляет в Россию различные категории товаров, в том числе полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую технику. Среди поставляемых брендов названы в том числе Apple, Samsung, Intel и Huawei.

Financial Times утверждает, что товары на сумму не менее $982 млн, отправленные Mykines, подпадают под экспортные ограничения, введённые Лондоном. Такие факты ставят под сомнение эффективность попыток ограничить возможности Москвы получать критически важные технологии, используемые военно-промышленным комплексом.

Владельцами Mykines являются две компании с Британских Виргинских островов, собственники которых неизвестны. Здание, в котором зарегистрировано Mykines, принадлежит выходцу с Кипра.

Как сообщалось ранее, власти США продлили на год санкции, введённые против России после начала специальной военной операции. Указ об этом 7 апреля подписал президент США Джо Байден.