Москва, 7 апреля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Игнорирование ситуации вокруг Киево-Печерской лавры со стороны главы ЮНЕСКО Одри Азуле, которая недавно совершила поездку на Украину, является возмутительным, заявил в эфире телеканала «Россия-24» 7 апреля постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Сам по себе возмутительный факт, что директор организации — международной, гуманитарной организации — не замечает и никак не комментирует вот это безобразие, которое происходило в Киево-Печерской лавре», — сказал дипломат.

Постпред подчеркнул, что его дипмиссия пытается активно осветить ситуацию вокруг с монастыря среди всех участников ЮНЕСКО. Аляутдинов также отметил, что применение силы властями Украины в отношении лавры могут угрожать сохранности этого объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла договор о бессрочной аренде объектов с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и потребовала от священнослужителей покинуть обитель до 29 марта. При этом монахи отказались покидать место служения.

7 апреля появилась видеозапись, на которой украинские националисты пытаются прогнать сторонников канонической УПЦ от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения.