Экс-советник Пентагона заявил, что российские ПТРК гарантированно сожгут танки Leopard и Abrams

Москва, , 23:47 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), состоящие на вооружении российской армии, сожгут западные танки Leopard и Abrams, передаваемые Киеву для наступления. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» Mike1979 Russia

Макгрегор отметил, что у России есть несколько видов противотанковых комплексов. К примеру, дальность полёта ракеты комплекса «Корнет» составляет более пяти тысяч метров. Она работает по принципу «выстрелил и забыл». Когда ракета долетает до цели, подчеркнул Макгрегор, она гарантированно поражает любую бронетехнику.

Эксперт напомнил, что танк Leopard уже поражался российскими противотанковыми ракетами в Сирии.

Как сообщалось ранее, страны Запада в ближайшее время намерены поставить Украине около 300 танков Leopard, Amrams и Challenger. В частности, Испания объявила о намерении передать Киеву во второй половине апреля шесть танков Leopard.