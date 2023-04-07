Военный эксперт США: русские ракеты сожгут западные танки
Москва, 7 апреля 2023, 23:47 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), состоящие на вооружении российской армии, сожгут западные танки Leopard и Abrams, передаваемые Киеву для наступления. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале.
Макгрегор отметил, что у России есть несколько видов противотанковых комплексов. К примеру, дальность полёта ракеты комплекса «Корнет» составляет более пяти тысяч метров. Она работает по принципу «выстрелил и забыл». Когда ракета долетает до цели, подчеркнул Макгрегор, она гарантированно поражает любую бронетехнику.
Эксперт напомнил, что танк Leopard уже поражался российскими противотанковыми ракетами в Сирии.
Как сообщалось ранее, страны Запада в ближайшее время намерены поставить Украине около 300 танков Leopard, Amrams и Challenger. В частности, Испания объявила о намерении передать Киеву во второй половине апреля шесть танков Leopard.