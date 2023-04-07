Сенатор Бондарев указал возможное время активного наступления украинских войск

Москва, , 23:13 — REGNUM Украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока переданная им западная техника может быть эффективна. Такое заявление сделал 7 апреля глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Бондарев, сейчас ВСУ вынужденно заняли «выжидательную позицию», так как западная военная техника, которая поступила в их распоряжение, не приспособлена воевать в «некомфортных для себя условиях», когда на дорогах распутица.

«Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — делает вывод политик.

Бондарев отметил, что Россия готова к любым вызовам со стороны противника и её нельзя запугать и принудить к миру на условиях Украины.

«Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан. Это одна из главных задач, стоящих перед нашими военными сейчас», — заключил Бондарев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»), США потирают руки в ожидании контрнаступления украинских военных, потому что это станет дополнительным притоком денег для местных военных корпораций.