Париж, 7 апреля, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулись с неудобствами во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, гостям предоставили низкие офисные стулья с колесиками, написал 7 апреля в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

К сообщению он прикрепил фотографии с французским лидером, сидящим у стола с документами. Асселино указал на то, что из-за этих сидений Макрону и фон дер Ляйен было некуда девать ноги.

Лидер партии также отметил, что позу французского президента можно описать термином «китайская пытка».

Как сообщало ИА REGNUM, государственный визит Эммануэля Макрона в Китай длился с 5 по 7 апреля. Он провел с Си Цзиньпином переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины.

По информации газеты Politico, Макрон пытался уговорить китайского лидера «образумить Россию и посадить её за стол переговоров». Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что причины украинского кризиса сложны и его можно разрешить только путем политического урегулирования.