Воронеж, 7 апреля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. В городской администрации Воронежа опровергли информацию о взрыве, происшедшем у взлётно-посадочной полосы местного авиационного завода.

voronezh-city.ru Воронежский авиазавод

Вечером 7 апреля в некоторых Telegram-каналах появились сведения о якобы случившемся на авиазаводе взрыве. Информация сопровождалась фотографией, на котором был виден след от объекта в небе.

«Чрезвычайных происшествий в городе Воронеже не зафиксировано», — сообщается в заявлении представителя мэрии.

Главное управление МЧС по Воронежской области также не подтвердило информацию о взрыве, заявив журналистам, что на авиазавод вызовов пожарно-спасательных формирований не было.

Как сообщалось ранее, в ночь 2 января на подлете к Воронежу средства ПВО сбили малогабаритный разведывательный беспилотник, который был запущен с территории Украины.