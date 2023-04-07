МИД РФ обвинил канадского дипломата в одобрении убийства военкора Владлена Татарского

Москва, , 22:32 — REGNUM Советник-посланник посольства Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом 7 апреля сообщает сайт Министерства иностранных дел России.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Российское дипломатическое ведомство считает, что Рэй, по сути, поддержал совершённый против Владлена Татарского террористический акт.

«Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера», — говорится в заявлении МИД России.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Военкор погиб, ещё несколько десятков человек получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о террористическом акте. Церемония прощания с военкором состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище.