Москва, 7 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Советник-посланник посольства Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом 7 апреля сообщает сайт Министерства иностранных дел России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Российское дипломатическое ведомство считает, что Рэй, по сути, поддержал совершённый против Владлена Татарского террористический акт.

«Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера», — говорится в заявлении МИД России.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Военкор погиб, ещё несколько десятков человек получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о террористическом акте. Церемония прощания с военкором состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище.