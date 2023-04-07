Москва, , 21:47 — REGNUM В поиске социальной сети Twitter снова стали видны аккаунты российских госведомств. В том числе страницы МИД, российских посольств и Кремля. Об этом 7 апреля сообщили РИА Новости.

Синяя птица Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, бывший высокопоставленный сотрудник соцсети заявил британской газете The Telegraph, что изменения «вряд ли произошли случайно или без ведома сотрудников компании».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России. Основанием для санкций в отношении Twitter является решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

По данным Роскомнадзора, в соцсети публикуется недостоверная информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе специальной военной операции РФ. Социальной сетью проигнорированы требования Роскомнадзора и не удалены 268 материалов.

Ранее в адрес Twitter были направлены требования об удалении запрещённых материалов с более чем 40 тыс. страниц социальной сети.