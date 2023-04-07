Москва, , 21:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства обеспечить разработку учебников и учебных пособий по обществознанию «с учётом опыта проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Путин также поручил привлечь к работе общественные организации «Российское общество политологов», «Российская ассоциация политической науки», а также участников Всероссийского форума молодых политологов «Дигория».

В поручении отмечается, что необходимо подготовить материалы для занятий по вопросам «общероссийской идентичности народов Российской Федерации, ценностно-мировоззренческих основ Российского государства, места России в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также поручил Минкультуры и Минцифры обеспечить публикацию данных о том, какие преступления совершали нацисты в годы Великой Отечественной войны и украинский режим после переворота 2014 года. Он отметил, что это необходимо для формирования «устойчивой гражданской позиции» в обществе к названным преступникам.