Лавров раскрыл смысл фразы «ждать осталось недолго», от которой «мир вздрогнул»

Москва, , 21:27 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что, высказав фразу «ждать осталось недолго», он имел ввиду, что «правда восторжествует». Об этом он заявил 7 апреля на встрече с представителями СМИ в Анкаре.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я имел в виду, что всё равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно», — сказал Лавров.

Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, глава дипломатического ведомства сказал: «На это и был расчёт, чтобы он вздрогнул».

Лавров произнёс слова о недолгом ожидании в комментарии телеканалу «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале. Говоря о том, что РФ и США находятся «в горячей фазе войны», Лавров отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном тем не менее нужно поддерживать, так как у МИД остаётся надежда, что «у американцев проснётся разум». «Посмотрим, ждать осталось недолго», — резюмировал он.