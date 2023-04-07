Москва, 7 апреля, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры организовать широкое распространение информации о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и украинского режима, установившегося в 2014 году. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом», — говорится в сообщении.

Путин распорядился доложить ему о ходе работ до 30 июня 2023 года. После этого доклады по данному вопросу необходимо делать каждый год.

Президент также поручил Следственному комитету организовать поиски захоронений бойцов Красной армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории новых российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года у посёлка Боровское к югу от Северодонецка в ЛНР были найдены останки шестерых луганских военнослужащих. По предварительной версии, их расстреляли украинские боевики. Всего в ЛНР извлекли останки более 500 человек, погибших при обстрелах СБУ.