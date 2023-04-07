Москва, 7 апреля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Утечка данных о подготовке контрнаступления ВСУ, «случайно допущенная» Пентагоном, похожа на часть операции по созданию информационного шума в преддверии этого наступления, сказал ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией в зоне СВО, и находящийся сейчас в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Так он прокомментировал сообщение The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме: о том, что миноброны США расследует утечку служебных документов в Telegram и Twitter. Как утверждается, в бумагах подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

По версии NY Times, один из слитых из документов с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта». Другой документ, как утверждается, содержит краткие сведения о 12 вновь формируемых бригадах ВСУ, девять из которых, вероятно, обучаются и снабжаются США и их союзниками по НАТО.

Судя по публикации, готовность шести из девяти указанных бригад ожидалась к 31 марта, а остальных к 30 апреля, отмечает РИА Новости. Новым соединениям требуется свыше 250 танков и 350 боевых машин пехоты, утверждается в публикации.

«Скорее всего, это умышленная утечка. Если данные настоящие, то они, как там утверждается, датированы 1 марта. Более чем за месяц они могли всё несколько раз поменять. Если данные фейковые — хороший способ ввести нас в заблуждение», — комментирует источник.

В опубликованных материалах представлены графики поставок боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и по количеству ракет, которые ВСУ могут использовать при нанесении ударов. Кроме того, «слита» карта, на которой отмечены пункты дислокации украинских формирований, развернутых как непосредственно на фронте, так и в оперативных тылах.

pentagon. mil Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

Но, отмечает источник, есть большая вероятность, что здесь имеет место сочетание «секрета Полишинеля» и ложной информации.

«О том, что та или иная бригада базируется в некоем населённом пункте, известно даже пользователям Сети, — поясняет собеседник. — Здесь мы наблюдаем известный приём. На три четверти лжи добавляют четверть правды. Очень может быть, что все представленные данные — чистая правда. Но это только часть данных». Компетентные службы могут принимать такие «сливы» к сведению и сличать со своими данными».

Но в целом сам факт «случайного» попадания секретных данных в прессу в момент активизации боевых действий — и тогда, когда все ожидают давно анонсированного контрнаступления ВСУ — не может не настораживать, отметил источник.

Он указал на то, что в последнее время в западной прессе появилось множество взаимоисключающих сообщений — то о поставках для ВСУ наиболее современных западных вооружений, то о том, что «идет один хлам», то о том, что переданного оружия явно недостаточно.

Сейчас, в ответ на публикацию The New York Times, в Киеве заявили, что попавшие в Сеть секретные документы Соединённых Штатов и НАТО по контрнаступлению ВСУ — это не более чем фейк и фотомонтаж, за которыми стоит якобы «уловка российских разведслужб». Заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк — и аналогичные опровержения следовали после недавнего похожего «слива» в Politico о том, что контрнаступление ВСУ начнется в мае. Этот поток разоблачений и контрзаявлений создает упомянутый информационный шум и «затемняет» понимание истинных планов Киева.

president. gov. ua Михаил Подоляк

«Сведения, которые приходят «с передка», говорят о том, что противник всячески стремится нас запутать. Войска перебрасываются туда-сюда. Иногда — под покровом темноты.

Здесь уже даже не блеф, а двойной блеф. Можно ли на основании этих данных спрогнозировать направление возможного наступления и отличить правду от лжи? Да. Но тому, что появляется в Сети, точно не стоит уделять внимания. Пентагон хочет нас запутать», — заметил источник, знакомый с ситуацией в зоне СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку в соцсети секретных документов по Украине, не стал ни подтверждать, ни опровергать их. В комментарии CNN он ограничился констатацией: «У РФ нет сомнений в том, что Соединённые Штаты Америки или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт… Мы следим за этим процессом. Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации».