Варшава, 7 апреля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Украине прочат будущее в составе Польши после завершения украинского конфликта. Объединившись, две страны смогли бы более эффективно противостоять России. Такое мнение высказал 7 апреля обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе. По его словам, о восстановлении Речи Посполитой заявляют аналитики из Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины»,— заявил журналист.

Он также отметил, что польза в объединении с Польшей для Украины будет состоять и в том, что вопрос о вступлении её в ЕС и НАТО будет решен сам собой. К тому же в плюсе при объединении останутся и США, так как союз Варшавы и Киева позволит Вашингтону «не распылять ресурсы и подготовиться к более активным действиям в Тихом океане».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве 5 апреля заявил, что между двумя странами в будущем не будет существовать никаких границ, в том числе экономических и политических.

По мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, действия властей США, Украины и Польши, а также их «партнёров» ведут к реальному развалу Украины.