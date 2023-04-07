Фонд «Защитники отечества» призвал признать защитников Донбасса ветеранами боевых действий

Москва, , 20:40 — REGNUM Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 7 апреля обсудила с членами Госдумы и Совета Федерации в Российском союзе ветеранов вопрос наделения статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий защитников Донбасса, участвовавших в вооруженном конфликте с 2014 года на стороне ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба фонда.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева (сс) anna__tsivileva

Предложение о распространении статуса ветерана на защитников Донбасса ранее поддержал президент Владимир Путин.

«Жители Донбасса, которые с 2014 года защищают родную землю, через многое прошли и внесли огромный вклад в освобождение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — заявила Цивилева и пообещала поддержку фонда каждому из них.

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов пообещал поддержать законопроект о статусе ветерана и подчеркнул, что фонд призван обеспечить достойную жизнь участникам боевых действий.

«Все мои коллеги были единодушны в том, что мы будем всячески поддерживать деятельность фонда, и, если потребуется законодательная инициатива, чтобы облегчить его работу, мы безусловно будем в этом вопросу помогать», — сказал он.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров отметил значимость фонда для помощи участников спецоперации и отметил, что организация поможет ветеранам почувствовать заботу государства.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков отметил, что фонд будет работать исключительно в интересах людей — не только ветеранов, но и их семей.

«Правильная позиция — что фонд будет заниматься не только теми военнослужащими, которые принимают участие в СВО, но и теми, кто воевал с нацизмом на Донбассе еще с 2014 года», — отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Также участники встречи договорились о совместной работе Фонда «Защитники Отечества» и законодателей в интересах ветеранского сообщества России.

Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», призванного помочь ветеранам спецоперации в получении всех положенных по закону мер поддержки, включая реабилитацию, лечение, переобучение и трудоустройство.

Председателем назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.