Арестович: Украине нужно сменить президента, потому что Зеленский не смог победить коррупцию

Киев, , 20:32 — REGNUM Украине нужно сменить главу государства. Это необходимо, для того чтобы избавить страну от коррупции. С таким заявлением выступил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Алексей Арестович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст», — заявил экс-советник в ответ на вопрос о том, может ли Польша спасти Украину от коррупции, если две страны объединятся в одно государство.

При этом Арестович отметил с сожалением, до сих пор Украине не везло на такого президента.

Арестович занимал должность внештатного советника руководителя офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 2020 года. В начале 2023 года он подал заявление об отставке.

Уже будучи в отставке, он высказал мнение, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут её граждане. По его словам, Запад реализует сценарий «двух Корей» на территории Украины не исключено, что Запад реализует сценарий «двух Корей» на территории Украины.