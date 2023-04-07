Киев, 7 апреля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Украине нужно сменить главу государства. Это необходимо, для того чтобы избавить страну от коррупции. С таким заявлением выступил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст», — заявил экс-советник в ответ на вопрос о том, может ли Польша спасти Украину от коррупции, если две страны объединятся в одно государство.

При этом Арестович отметил с сожалением, до сих пор Украине не везло на такого президента.

Арестович занимал должность внештатного советника руководителя офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 2020 года. В начале 2023 года он подал заявление об отставке.

Уже будучи в отставке, он высказал мнение, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут её граждане. По его словам, не исключено, что Запад реализует сценарий «двух Корей» на территории Украины.