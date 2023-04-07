Москва, , 20:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету найти места захоронений бойцов Красной Армии и мирных жителей во время Великой Отечественной войны на территории новых российских регионов. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Поиски захоронений поручено проводить с участием общественных организаций. Доклад по этому вопросу необходимо представить президенту до 30 июля. Впоследствии об итогах работы поручено сообщать ежегодно.

Вместе с этим Путин поручил СК проводить поиск захоронений, совершённых украинскими неонацистами в последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в марте 2023 года сообщил, что в министерство в год приходит до 100 тысяч обращений от родственников участников Великой отечественной войны с просьбой предоставить данные о их судьбе. Ведомство за последние годы установило личности более 280 тысяч бойцов, найденных под плитами с надписями «неизвестный солдат».