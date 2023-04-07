Санкт-Петербург, 7 апреля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Предполагаемый подельник Дарьи Треповой на следующий день после взрыва вылетел из Москвы в Ереван. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

По данным редакции канала, украинец Юрий Д. вечером 3 апреля вылетел из московского аэропорта «Домодедово» рейсом до Еревана. Далее он отправился в Турцию.

Именно Юрий Д. передал Треповой бюст со взрывчаткой. Вероятно, это было сделано бесконтактным способом или через посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт, в причастности к которому подозревают Дарью Трепову, произошёл 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 40 человек были ранены.

СК возбудил дело о теракте. Полиция 3 апреля задержала Трепову. Девушка сидела неподалёку от военкора, сообщается, что из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве.

На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортёру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».