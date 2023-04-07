В Японии посчитали количество жертв при ядерном конфликте между Китаем и США

Токио, , 20:15 — REGNUM В случае гипотетического ядерного конфликта между США и Китаем в Северо-Восточной Азии количество жертв среди населения будет исчисляться миллионами. Об этом говорится в докладе, обнародованном 7 апреля Исследовательским центром по ликвидации ядерного оружия (Нагасаки).

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

При ядерном ударе США по КНДР, по прогнозу специалистов, в конфликт вмешается Китай и нанесёт удары по американским базам на территории США и на японском острове Окинава. В этом случае ожидается гибель 2,1 миллиона человек, а через несколько месяцев число жертв удвоится из-за лучевой болезни и онкозаболеваний.

В другом варианте учёные из Нагасаки предположили, что Китай из-за обострения ситуации на Тайване первым применит ядерное оружие по американским базам в США, Японии и на острове Гуам. С учётом ответных мер США, первоначальные потери оцениваются в размере до 3,4 миллиона человек. Кроме того, радиоактивное заражение будет грозить большинству стран Азии.

США являются единственной страной, применившей ядерное оружие в военном конфликте, когда в 1945 году нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Количество погибших к концу того года составило до 80 тысяч человек. Вашингтон не признаёт моральную ответственность за это и объясняет ядерные удары военной необходимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года Японский суд отклонил иск о возмещении ущерба, поданный детьми выживших после атомной бомбардировки Хиросимы. 28 человек требовали компенсировать ущерб в размере 100 000 иен ($760) каждому.