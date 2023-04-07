Путин распорядился перенести День молодёжи на последнюю субботу июня

Москва, , 20:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил перенести День молодёжи на последнюю субботу июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Администрации президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня», — говорится в обнародованном перечне поручений.

Срок исполнения поручения назначен на 1 мая текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в декабре 2022 года подчеркнул, что молодёжь в России поддерживает спецоперацию на Украине. Он сказал, что «до слёз пробивает», когда дети, подростки и люди постарше письма пишут и собирают вещи для бойцов, а многие идут добровольцами. Президент отметил, что есть и другие, но в целом российская молодёжь показывает любовь к Родине.