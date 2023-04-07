Пекин, 7 апреля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Фотограф сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону во время официальной церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Пул 3».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Руку вынь из кармана! Это не журнал «Vogue», — говорится в сообщении.

Также 7 апреля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал неприличной позу президента Макрона на официальном фото с председателем КНР Си Цзиньпином. Критику французский лидер вызвал тем, что, позируя перед фотографом, положил правую руку в карман брюк. Филиппо написал в социальной сети, что «визит всё больше и больше напоминает катастрофу».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции посетил с государственным визитом Китай 5–7 апреля, где провёл встречу с Си Цзиньпином. Одной из ключевых тем переговоров стала попытка Макрона привлечь Китай к урегулированию ситуации на Украине. Встречи прошли в Пекине, но французский лидер также побывал и за пределами столицы, посетив город Гуанчжоу в провинции Гуандун.