Вена, , 20:04 — REGNUM Негативная позиция Киева не позволяет рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время. Об этом 7 апреля заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов Сурен

Он напомнил, что вот уже восьмой месяц как Киев не готов «подтвердить отказ от обстрелов станции».

«Россия ведёт диалог с МАГАТЭ по защите ядерной безопасности на ЗАЭС с сентября прошлого года. Все наши соображения на этот счёт давно уже лежат на столе переговоров», ― указал с беседе с РИА Новости дипломат.

Он подчеркнул, что все предложения российской стороны тщательно проработаны в межведомственном формате и «в каких-либо новациях не нуждаются».

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения. Он также указал, что полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите электростанции.

5 апреля генеральный директор Росатома Алексей Лихачев проинформировал гендиректора МАГАТЭ о шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Он также заявил главе МАГАТЭ о готовности работать над реализацией инициативы по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МАГАТЭ обсудил с российскими чиновниками Запорожскую АЭС