Светлогорск, Калининградская область, 7 апреля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В калининградской больнице умер мужчина, который был ранен 3 апреля при стрельбе в агентстве недвижимости. Информацию об этом 7 апреля сообщило калининградское управление СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Владелец агентства недвижимости скончался вечером 5 апреля. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Если будет установлено, что его смерть действительно наступила от огнестрельного ранения, то действиям обвиняемого будет дана дополнительная оценка», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 3 апреля 2023 года 63-летний житель города Светлогорск Калининградской области открыл стрельбу в агентстве недвижимости и ранил двух человек, после чего с места преступления скрылся. С огнестрельными ранениями потерпевшие были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.