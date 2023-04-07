Вашингтон, 7 апреля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Недавние неудачи американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank стали грубым напоминанием Федеральной резервной системе (ФРС) о том, что банкротства банков приводят к кредитным кризисам, которые могут ввергнуть экономику США в рецессию, пишет 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«ФРС управляет экономикой, как водитель, смотрящий в зеркало заднего вида, а не на дорогу впереди», — говорится в материале.

Эксперты в США отметили, что в 2022 году ФРС увеличивала ставки без должного анализа потенциальных рисков, которые могут подорвать восстановление экономики. Поскольку инфляция оказалась высокой, а рынки труда продолжают оставаться «жесткими», за год ФРС повысила процентные ставки самыми быстрыми темпами за последние 40 лет.

Авторы статьи отметили, что, если опираться на прошлый опыт, то самые серьезные проблемы возникнут именно в нерегулируемой части финансовой системы: хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании.

«Это вызывает крайнюю озабоченность, поскольку эти учреждения обслуживают как посредники объем кредита гораздо больший, чем обычная банковская система», — поясняется в материале.

В заключение издание предупредило, что, если ФРС продолжит как ни в чем не бывало смотреть в зеркало заднего вида и повышать процентные ставки, наплевав на финансовые проблемы, «экономику ждёт жесткая посадка».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис рассказал, что финансовый кризис в США был спровоцирован властями, но признавать это они отказываются. По его словам, страна переживает финансовый кризис, который сопровождается крахом банков, причём такой исход давно предрекали эксперты. При этом ФРС признала, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности.