Экс-советник Кучмы Соскин: Запад запретит ВСУ наступать на Крым

Киев, , 19:32 — REGNUM Украине лидеры стран Запада планируют навязать заключение мирного договора с Россией. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, это произойдёт в случае неудачи анонсированного ранее широкомасштабного весеннего контрнаступления украинской армии.

Соскин считает, что руководство западных стран, мировое закулисье и высший банковский эстеблишмент давно осознают, что вооружённый конфликт на Украине слишком затянулся и его пора заканчивать.

При этом, предполагает эксперт, высшему военному и политическому руководству Украины будет дана всего одна попытка на контрнаступление. Однако наступать на Крым ВСУ запретят.

«Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы способны захватить Крым за пять-семь месяцев. Он отметил, что после захвата Крыма в планы украинских властей в первую очередь входит «искоренение всего российского».

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Киев делает громкие заявления о планируемом «контрнаступлении» и захвате Крыма, чтобы выпросить денег у Запада и дать надежду украинским обывателям. Однако, по его словам, Киеву придётся столкнуться с совершенно другой реальностью.

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