Москва, 26 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили приоритетные задачи развития системы социальной защиты в столице на 2024 год, сообщил 26 марта мэр города Сергей Собянин.

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В числе приоритетов — выполнение действующих обязательств перед жителями, улучшение качества жизни граждан с ментальными особенностями в социальных домах и развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья, рассказал мэр в своём Telegram-канале.

Также в число основных задач войдут расширение доступности и повышение качества электронных социальных услуг, повышение эффективности трудоустройства жителей с учётом актуальных вызовов рынка труда, а также адресность и проактивный подход при предоставлении мер социальной поддержки, отметил Собянин.

«Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают порядка 4,5 миллиона москвичей. Основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью. Городская доплата к пенсии есть у порядка 2 млн человек. Кроме того, развиваем программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей старшего поколения», — написал мэр.

Помощь на дому получают около 100 тысяч москвичей, отметил Собянин. Сервис учитывает индивидуальные потребности каждого конкретного человека, подчеркнул он. Кроме того, особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны — им обеспечена социальная поддержка, комплексный уход и выплата материальной помощи, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в Москве в 2024 году. В столице завершат строительство 32 детских садов, построят более 20 школ, а также введут в строй и модернизируют целый ряд объектов здравоохранения.

Благодаря национальным проектам с 2011 года в Москве построили более тысячи объектов социальной инфраструктуры, в том числе 400 детских садов, 180 школ, более 150 медицинских комплексов, свыше 200 спортивных и около 70 культурных объектов, отметил также мэр.