Осудившей спецоперацию группе «Наив» запретили выступать в Ярославле и Череповце

Ярославль, , 19:33 — REGNUM Депутат муниципалитета города Ярославля Любовь Сурова добилась отмены концертов группы «Наив», осудившей спецоперацию на Украине. Об этом депутат сообщила 7 апреля в Telegram-канале.

«Наив» Марина Каширская © ИА REGNUM

«Если презираете русский народ, то не берите его деньги. А то у вас чёткая политическая позиция только тогда, когда вам это выгодно. Но как только деньги заканчиваются, тут же принципы растворяются», — написала Сурова.

Она напомнила, что лидер группы «Наив» Александр Иванов ранее объявил о решении прекратить концерты, пока конфликт на Украине не завершится. Сурову также поддержала ярославская общественная организация «Ветераны боевых действий им. генерала В. Ф. Маргелова». Председатель организации Андрей Палачев обратился в департамент региональной безопасности региона.

Как сообщили в концертном агентстве Live Concerts, которое пыталось организовать тур этой группы, им поступило письмо-предупреждение от ярославской прокуратуры. В результате также пришлось отменить концерт «Наив» в Череповце.

«Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль — Череповец», — отметили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казани «по техническим причинам» отменили концерт певицы Дианы Арбениной, которая критиковала власти России за СВО. До этого были отменены её выступления в Пятигорске, Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.