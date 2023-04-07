Вашингтон, 7 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продлил на год санкции, введённые против России после начала специальной военной операции. Об этом 7 апреля заявили в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В соответствии с разделом 202d Закона о чрезвычайном положении в стране я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, введённое в соответствии с исполнительным указом 14 024», ― говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Уточняется, что исполнительный указ предполагает возможность введения новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России.

В ответ на проведение Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, западные страны начали вводить новые санкции. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, целью ограничительных мер является скорейшее завершение СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с годовщиной с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине минфин и Госдеп США 24 февраля ввёл новые антироссийские санкции. Они затронули 200 физических и юридических лиц из РФ, а также поддержавшие Москву третьи страны Европы, Азии и Ближнего Востока.

Также санкции введены против связанных с российской оборонной и технологической промышленностью лиц и в том числе против помогающих России «уклоняться от санкций». Кроме того, новые санкционные меры США также будут преследовать своей целью ограничение энергетических возможностей Москвы.