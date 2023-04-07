Минобороны Великобритании: ключевой пункт снабжения ВСУ в Артёмовске оказался под угрозой

Лондон, , 19:26 — REGNUM Министерство обороны Великобритании признало продвижение российских подразделений в Артёмовске, при этом заявило, что ключевой пункт снабжения ВСУ на этой территории находится под угрозой. Об этом 7 апреля сообщило агентство URA. RU.

«Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — говорится в сообщении ведомства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ безвозвратно потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч человек. Также 29 марта генеральный штаб киевской армии признал частичный успех Вооружённых сил России в Артёмовске. 2 апреля российские войска водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» на городской администрации Артёмовска. 6 апреля Ян Гагин сообщил, что Российские военные в результате наступательных действий заняли железнодорожную станцию в Артёмовске.