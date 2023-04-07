NYT: разведка США передавала ВСУ координаты военных баз для убийства российских генералов на Украине

Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Военная разведка США передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты российских военных баз для убийства российских генералов, пишет газета The New York Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале говорится, что секретные военные документы с подробным описанием планов США и НАТО по наращиванию украинской армии на неделе разместили в социальных сетях. Пентагон теперь расследует, кто мог стоять за утечкой информации.

«Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах и других ключевых узлах на российских военных линиях», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что американская разведка в режиме реального времени позволила ВСУ нацеливаться на российские силы, убивать высокопоставленных генералов и перемещать поставки боеприпасов. При этом официальные лица в США говорят, что Украина сыграла решающую роль в планировании и осуществлении этих ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области. Он собирал данные о дислокации и перемещении российский войск. Задержали также пособника агента. По данным ФСБ, они пересылали через мессенджеры кадровым сотрудникам украинских спецслужб сведения о маршрутах перемещения российских военных, о видах используемой ими военной техники и оружия с привязкой к картам местности и географическим координатам.