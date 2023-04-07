Вильнюс, 7 апреля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Двое литовцев, присоединившихся к воющим подразделениям на Украине, ранены под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Уточняется, что один из наёмников получил лёгкое ранение и уже вернулся в своё подразделение. Второй перенес операцию и всё ещё находится в тылу. Оба солдата служат в составе украинского иностранного легиона.

В министерстве иностранных дел Литвы в свою очередь заявили, что по информации, которой располагает посол Литвы Вальдемарас Серапинас, в больнице Днепропетровска находятся на лечении два раненых гражданина Литвы.

По данным LRT, на Украине может воевать несколько десятков литовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), как можно быстрее покинуть Украину и вернуться домой. В противном случае, по его словам, их ждёт смерть.

По данным источников New York Times, на стороне ВСУ воюют около полутора тысяч иностранных боевиков При этом ранее Киев сообщал, что в украинском интернациональном легионе состоят 20 тысяч наёмников.