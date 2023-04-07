ДНР, 7 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Российские подразделения под Артёмовском, стараясь окружить группировку ВСУ, устроили «огненный ад», обстреливая противника из артиллерии. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовав видео с места боя.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В ролике показаны многочисленные взрывы от ракетной атаки по противнику.

«По позициям врага активно применяется артиллерия, на кадрах удар РСЗО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление российских войск при освобождении Артёмовска продолжается, идут ожесточённые бои в районе населённых пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ в Артёмовске безвозвратно потеряли до 20 тысяч человек. Он также сообщил, что 6 апреля в городе почти полностью была освобождена промзона завода по обработке цветных металлов, что было «последним тяжёлым рубежом».

О массовых потерях ВСУ в Артёмовске знают и жители Украины. В Харькове родственники солдат 228-го батальона 127-й бригады терробороны вышли на акцию протеста, когда узнали, что военных отправили в этот город. Протестующие заявили, что солдат обманули, сказав, что их отправят на другой участок фронта.