Умерла призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Лариса Берген
Умерла серебряный призер Олимпиады 1976 года волейболистка Лариса Берген
Москва, 7 апреля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончалась серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Лариса Берген, сообщает 7 апреля пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Валерий Христофоров, Александр Яковлев/ТАСС
Лариса Берген (первая в нижнем ряду)
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится в сообщении пресс-службы.
Берген завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года, выиграла Кубок мира 1973 года, дважды становилась чемпионкой Европы и пять раз чемпионкой СССР. Волейболистка выступала за команду АДК из Алма-Аты и московское «Динамо». После окончания игровой карьеры работала тренером.