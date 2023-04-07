Москва, 7 апреля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончалась серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Лариса Берген, сообщает 7 апреля пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Валерий Христофоров, Александр Яковлев/ТАСС Лариса Берген (первая в нижнем ряду)

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Берген завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года, выиграла Кубок мира 1973 года, дважды становилась чемпионкой Европы и пять раз чемпионкой СССР. Волейболистка выступала за команду АДК из Алма-Аты и московское «Динамо». После окончания игровой карьеры работала тренером.