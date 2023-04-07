SIA: мировые продажи чипов в феврале сократились на рекордные 20,7% впервые за 14 лет

Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Продажи полупроводников в мире снижаются шестой месяц подряд и в феврале упали на 20,7% год к году, до 39,7 миллиарда долларов. Об этом 7 апреля сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association, SIA).

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

Это рекордное снижение за последние 14 лет. По сравнению с январём текущего года этот показатель сократился на 4% (с 41,3 миллиарда).

Значительнее всего продажи чипов год к году сократились в Китае ― на 34,2%. В Азиатско-Тихоокеанском и других регионах снижение произошло на 22,1%, Северной и Южной Америке — на 14,8%. Рынок полупроводников за год вырос только в Японии — на 1,2%.

Главный исполнительный директор ассоциации Джон Ньюфер пояснил, что к снижению продаж привели «рыночная цикличность и макроэкономические препятствия». Однако он уверен, что у рынка всё же сохраняются перспективы за счёт растущего спроса в некоторых регионах.

По итогам января продажи чипов рухнули на 18,5% год к году, до 41,33 миллиарда. По сравнению с декабрём 2022 года на рынке было реализовано на 5,2% продукции меньше в денежном выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро назвал снижение продажи акций азиатских компаний, которые производят полупроводники, на 30–50% «историческим и влияющим на экономику страны». Причиной такой ситуации на рынке микрочипов стали отголоски пандемии, во время которой активно приобреталось оборудование в связи с необходимостью работать удалённо. Теперь продажи просели, а склады ломятся от запасов продукции.

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