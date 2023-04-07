Москва, 7 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Сообщения, что обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале 7 апреля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

«Как только мы её посетим — расскажу», — написал он.

Мельников добавил, что у ОНК много других обращений, на которые нужно быстро реагировать.

Ранее о перевозке Треповой в «Лефортово» сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт, в причастности к которому подозревают Трепову, произошёл 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 40 человек были ранены.

По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство в статуэтке, которую принесла Трепова и подарила военкору. Девушку задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. Басманный суд арестовал её на два месяца.