Ливерпуль, Великобритания, 7 апреля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Пользователей Twitter ужаснуло, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе музыкантов группы The Beatles надели украинские вышиванки.

Loz Pycock Памятник The Beatles в Ливерпуле

Интернет-пользователи не оценили такую акцию, потому что музыканты Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр и Джон Леннон не имеют никакого отношения к Украине.

Людей возмутило, что на памятники людей, которых уже нет в живых, решили нанести политическую символику.

«Да как вы смеете так уродовать памятник. Оставьте мертвых в покое!» — написал один из комментаторов.

«Зачем делать из песенного конкурса площадку для пропаганды?», — написал другой пользователь.

Некоторые задались вопросом, может не стоило превращать конфликт в шутку.

«The Beatles бы не согласились поддержать украинских нацистов!» — отметил ещё один юзер.

Конкурс «Евровидение-2023» состоится в Ливерпуле в мае. Мероприятие должно было состояться на Украине, но Европейский вещательный союз решил перенести его в Ливерпуль из соображений безопасности.

Как сообщало 21 марта ИА REGNUM, певицу Loreen, которая готовится поехать на международный конкурс «Евровидение» от Швеции, заподозрили в плагиате трека украинской исполнительницы Мики Ньютон. Сходство музыкальных композиций двух певиц заметили пользователи социальных сетей. При этом Loreen раньше уже подозревали в плагиате композиции «Flying Free» у группы Pont Aeri.