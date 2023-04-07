Эксперт Браун заявил о возможном размещении ядерного оружия США в Финляндии

Москва, , 18:50 — REGNUM Вступление Финляндии в НАТО означает, что граница между ней и Россией будет укрепляться с обеих сторон, а также это создаёт гипотетическую возможность, что финны разрешат США разместить у себя ядерное оружие. Об этом 7 апреля заявил РИА Новости сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Верхом на ядерной бомбе Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США

«В конечном итоге не исключено и размещение атомного оружия США, пусть даже финны это сейчас отрицают», — сказал эксперт.

Браун напомнил, что ядерное оружие в настоящее время размещено не только в странах, где его разработали. США его разметили у союзников по НАТО: в Германии, Италии, Канаде, Бельгии, Нидерландах и Турции. Кроме того, все ядерные боеголовки до 2024 года, находящиеся в Европе, планируется заменить на модернизированную модель B61-12.

«Пик динамики эскалации ещё не пройден, и мы день за днём наблюдаем шаги в сторону ухудшения ситуации», — отметил Браун.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила США во втягивании этой республики в НАТО. Она также отметила, что ранее безопасность Северной Европы обеспечивалась тем, что страны там соблюдали нейтралитет, но теперь эра безопасности для них завершилась.