Москва, , 18:11 — REGNUM «Почта России» готовится к проведению эксперимента по дистанционной продаже вина через свой сайт. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Почта России» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ожидаем начала эксперимента по дистанционной продаже российского вина и готовим нашу инфраструктуру к запуску», ― указали в беседе с ТАСС в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство на заседании 7 апреля одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Это планируется делать через сайт «Почты России» с 1 ноября.

Проведение эксперимента намечено с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

В Минпромторге полагают, что такая инициатива позволит сократить объёмы контрафактной и фальсифицированной продукции в интернете.