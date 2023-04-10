Москва, 10 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Московская компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» представила новое решение для центров обработки данных (ЦОД). Разработанный проект позволит защитить информацию и сохранить работоспособность оборудования при аварийном отключении энергии, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Тайтэн Пауэр Солюшн»

«Столичная инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала решение для дата-центров — источник бесперебойного питания на базе суперконденсаторных накопителей. В случае пропадания электропитания от сети они мгновенно реагируют на сбои и обеспечивает кратковременную поддержку электропитания с высокой мощностью до момента включения аварийного источника энергии ЦОДа», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что в сегодняшних условиях роста цифровизации потребность в дата-центрах растет и, следовательно, появляется необходимость обеспечивать их бесперебойную работу.

Проект «Тайтэн Пауэр Солюшн» будет реализован к концу года. Его особенность в том, что он более компактный, чем аналогичные решения, и для него не нужно создавать отдельные помещения и условия обслуживания. Используемые же суперконденсаторы делают его более экологичным, чем решения на аккумуляторных батареях.