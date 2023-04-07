Гуанчжоу, Китай, 7 апреля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Необходимо как можно скорее прекратить боевые действия на Украине. Любое затягивание кризиса вредит всем сторонам конфликта. Об этом 7 апреля на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Xie Huanchi/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон

Китайский лидер указал на то, что причины украинского кризиса сложны. По его словам, единственным правильным выходом из ситуации является политическое урегулирование.

«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира», ― цитирует ТАСС председателя КНР.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин в своём подходе к этому вопросу «никогда не руководствовался личными интересами, а всегда выступал за честность и справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что на сегодняшний день первоочередная задача в решении конфликта на Украине состоит в содействии прекращению огня, предотвращению разжигания и усложнения противостояния.

Председатель КНР совместно с французским лидером обратился к мировому сообществу с призывом возобновить переговорный процесс между сторонами украинского конфликта.