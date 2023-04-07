Си Цзиньпин: затягивание украинского кризиса вредит всем сторонам
Гуанчжоу, Китай, 7 апреля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Необходимо как можно скорее прекратить боевые действия на Украине. Любое затягивание кризиса вредит всем сторонам конфликта. Об этом 7 апреля на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер указал на то, что причины украинского кризиса сложны. По его словам, единственным правильным выходом из ситуации является политическое урегулирование.
«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира», ― цитирует ТАСС председателя КНР.
Си Цзиньпин добавил, что Пекин в своём подходе к этому вопросу «никогда не руководствовался личными интересами, а всегда выступал за честность и справедливость».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что на сегодняшний день первоочередная задача в решении конфликта на Украине состоит в содействии прекращению огня, предотвращению разжигания и усложнения противостояния.
Председатель КНР совместно с французским лидером обратился к мировому сообществу с призывом возобновить переговорный процесс между сторонами украинского конфликта.