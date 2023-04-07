Ижевск, 7 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Авиарейс № 6376 из Ижевска в Москву, запланированный на 7 апреля, отменили по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Россия», на исполнительном старте прервал вылет по причине срабатывания сигнализации о наличии неисправности в работе двигателя», — сообщили в ведомстве.

Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров. Сообщается, что на отменённый рейс зарегистрировали 81 пассажира, среди которых трое несовершеннолетних. Всех разметили в зале ожидания аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта самолёт, вылетев в Сочи из Ижевска, из-за сложных погодных условий приземлился в аэропорту Махачкалы.