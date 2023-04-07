Тула, 7 апреля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Раскрыть убийство пятилетнего мальчика в Тульской области помогла случайная женщина. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канала Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

О совершённом преступлении она узнала от одной из «мамочек», которая руководила группой проституток и к которой женщина втёрлась в доверие. Девушка изначально пыталась решить свою личную проблему. Дело в том, что после развода интимные фотографии женщины оказались на сайтах услуг проституток из-за бывшего супруга.

В переписке собеседница рассказала о знакомой, которая живет с мужчиной, убившем её сына. Узнавшая о преступлении женщина передала полученную информацию оперативникам. Они уговорили выманить «мамочку» на встречу. После этого сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и задержали его.

Мужчина согласился написать явку с повинной и указать место, где спрятал тело.

Как сообщили в региональном управлении СК, по ходатайству следователя подозреваемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, мальчик умер осенью 2020 года. Мать пятилетнего ребёнка уехала на неделю из дома, оставив сына со своим сожителем.

Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребёнка, несколько раз ударил его и пошёл спать. Проснувшись ночью, мужчина обнаружил, что мальчик не подаёт признаков жизни и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Екатеринбурге погибли двое детей. В убийстве заподозрили их мать. После этого женщина света счёты с жизнью. Следователи возбудили дело по статье об убийстве.