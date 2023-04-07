Москва, 7 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. На российском рынке труда в 2023 году будут более востребованы соискатели в возрасте 50 лет и старше. Работодатели будут в буквальном смысле драться за возрастные кадры, и этому есть ряд причин. Об этом сообщила РИА Новости директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», — цитирует эксперта агентство.

Среди причин преимущества возрастных трудовых ресурсов названо, в частности, то, что работники старше 50 лет более лояльно относятся к предложениям работы и заработной платы. В отличие от молодежи, которая сразу претендует на зарплату в 100–300 тысяч рублей, они соглашаются на меньшее вознаграждение. При этом для них важно «не хватать звезды с неба», а иметь постоянное место работы, чтобы ощущать спокойствие.

Кроме того, соискатели в возрасте 50+ востребованы в профессиях из-за их готовности следовать правилам и регламентам работодателей. Особенно это ценится в таких сферах, как строительство, финансы, юриспруденция, и других.

Помимо этого, по словам Рудаковой, на заинтересованность в кандидатах на трудоустройство людей в возрасте за 50 лет повлияли «отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутинговой компании HeadHunter, в России в 2022 году самой востребованной была профессия менеджера по продажам. На втором месте оказались продавцы. Третьими оказались по востребованности водители. Помимо этого, в десятку самых востребованных профессий вошли программисты, врачи, инженеры, повара, слесари, бухгалтеры.

По прогнозам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, в 2023 году должен был подняться спрос на логистов, менеджеров и учителей. Также эксперт отметила, что будут востребованы специалисты на так называемые вечные профессии: учителя, медики, инженеры.