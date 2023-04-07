Вашингтон, 7 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Американская компания Tesla обогнала немецкий концерн Mercedes-Benz и японскую фирму Toyota и заняла в первое место в рейтинге наиболее дорогих автомобильных брендов мира. Это 7 апреля из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS Завод Tesla

«Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира… стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов», — указывается в документе.

Отмечается, что сейчас стоимость американской компании выросла более чем в пять раз по сравнению с периодом до начала пандемии. Также указывается, что стоимость лидера 2022 года, бренда Mercedes-Benz, уменьшилась на 3%, составив 58,8 миллиарда долларов, а находившаяся на втором месте Toyota — на 18% и составила 52,5 миллиарда.

Компанию Tesla возглавляет мультимиллиардер Илон Маск, она была создана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Также предприятие производит батареи и электродвигатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля стало известно, что Tesla создаст в Калифорнии глобальную инженерную штаб-квартиру. Она будет располагаться в здании в Пало-Альто, ранее принадлежавшем Hewlett Packard.